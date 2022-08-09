Во Франции запретили гражданам России посещать Венсенский замок
После вторжения России в Украину власти Франции запретили россиянам посещать Венсенский замок вблизи Парижа.
Об этом пишет издание 20 Minutes, сообщает "Европейская правда".
В замке находятся архивы Министерства обороны Франции. После российского вторжения была издана директива о запрете россиянам посещать памятник.
Замок, расположенный юго-восточнее Парижа, содержит, в частности, один из центров Исторической службы обороны, библиотеки и архивы, доступные для общественности при определенных условиях.
В Минобороны объяснили, что после вторжения в Украину "ограничили доступ к военным помещениям министерства гражданам России".
В то же время, в ведомстве подчеркнули, что свои запросы относительно документов могут делать журналисты.
Венсенский замок был построен для королей Франции в XIV – XVII веках в Венсенском лесу, на месте охотничьего угодья XII века.
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