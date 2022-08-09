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Во Франции запретили гражданам России посещать Венсенский замок

"Европейская правда"Вторник, 9 августа 2022, 09:58

После вторжения России в Украину власти Франции запретили россиянам посещать Венсенский замок вблизи Парижа.

Об этом пишет издание 20 Minutes, сообщает "Европейская правда".

В замке находятся архивы Министерства обороны Франции. После российского вторжения была издана директива о запрете россиянам посещать памятник.

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Замок, расположенный юго-восточнее Парижа, содержит, в частности, один из центров Исторической службы обороны, библиотеки и архивы, доступные для общественности при определенных условиях.

В Минобороны объяснили, что после вторжения в Украину "ограничили доступ к военным помещениям министерства гражданам России".

В то же время, в ведомстве подчеркнули, что свои запросы относительно документов могут делать журналисты.

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Венсенский замок был построен для королей Франции в XIV – XVII веках в Венсенском лесу, на месте охотничьего угодья XII века.

Как сообщалось, Финляндия планирует ограничить выдачу виз гражданам РФ.

Латвия приостановила действие соглашения с РФ о малом приграничном движении.

Темы: ФранцияРосcия
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