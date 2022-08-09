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Премьер Эстонии: пора остановить туризм из России

"Европейская правда"Вторник, 9 августа 2022, 10:43

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Прекратить выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека", - написала Каллас во вторник в своем Twitter.

Она подчеркнула, что авиасообщение с Россией сейчас закрыто, а это значит, что пока страны Шенгена выдают визы, тяжесть несут соседи России – Финляндия, Эстония и Латвия.

"Время прекращать туризм из России уже сейчас", – призвала Кая Каллас.

Как сообщалось, премьер-министр Финляндии Санна Марин выступает за ограничение выдачи туристических виз россиянам на общеевропейском уровне.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу во время визита в Киев 3 августа сообщил, что Эстония подаст предложение на рассмотрение ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам в течение ближайшей недели.

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Эстония не выдает туристические визы россиянам с весны. В конце июля правительство Эстонии утвердило запрет на предоставление российским гражданам временного вида на жительство или визы с целью обучения.

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Темы: ЭстонияРосcиятуризм
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