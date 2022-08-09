Россияне проводят "зачистку" оккупированного Скадовска – облсовет

В Херсонском облсовете сообщили, что 9 августа россияне планируют провести "зачистку" оккупированного Скадовска.

Источник: заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram

Прямая речь Соболевского: "Оккупанты сегодня планируют провести зачистку в Скадовске. Все по накатанной схеме – усиление блокпостов, проверки документов и телефонов, вскрытие гаражей, обыски. Будьте максимально осторожны".

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Напомним: