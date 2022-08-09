Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне проводят "зачистку" оккупированного Скадовска – облсовет

"Украинская правда"Вторник, 9 августа 2022, 10:56
Оккупант, иллюстративное фото с Getty Images

В Херсонском облсовете сообщили, что 9 августа россияне планируют провести "зачистку" оккупированного Скадовска.

Источник: заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram

Прямая речь Соболевского: "Оккупанты сегодня планируют провести зачистку в Скадовске. Все по накатанной схеме – усиление блокпостов, проверки документов и телефонов, вскрытие гаражей, обыски. Будьте максимально осторожны".

Напомним:

  • До этого в обладминистрации сообщили, что в Скадовске оккупанты захватили помещение редакции "Черноморец" и выпускают там пропагандистские брошюры.
  • Неделю назад ВСУ нанесли удар по складам российских оккупантов возле Скадовска Херсонской области.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Херсонская областьСкадовскоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Тихановская объявила о создании переходного правительства Беларуси

"Банк Сич" признан банкротом, его выведут с рынка - НБУ

Минобороны Украины отмежевалось от взрывов на аэродроме в Крыму

Россия начала процесс подключения ЗАЭС в Крым – Энергоатом

фото, видеоВ Крыму взрывы на военном аэродроме

Украина вернула тела еще 17 павших защитников

Все новости...
Херсонская область
Россия начинает раздавать свои водительские права на Запорожье и Херсонщине
ОК "Юг": Россия не может обеспечить электорат для имитации "референдума"
Срывали посевную и искали массовку: на Херсонщине разоблачили чиновников-коллаборантов
Последние новости
22:02
Чубаров посоветовал "мирным" оккупантам удирать из Крыма
21:53
ОбновленоInstagram заблокировал страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали" после реакции на фейк
21:51
NYT: За взрывами на аэродроме в Крыму стоят украинские силы
21:50
Школьники оккупированного Энергодара смогут дистанционно учиться в украинской школе
21:45
Несмотря на санкции, РФ втрое увеличила профицит текущего счета до $170 миллиардов
21:30
В Болгарии начались международные учения авиации Thracian Viper
21:16
Итоги 167-го военного дня
21:11
Тихановская объявила о создании переходного правительства Беларуси
21:10
Стивен Сигал снимает фильм о войне на Донбассе – Пушилин
21:04
Е-пенсионное и е-вид на жительство: в "Дія" тестируют два новых документа
Все новости...