Россияне проводят "зачистку" оккупированного Скадовска – облсовет
Вторник, 9 августа 2022, 10:56
В Херсонском облсовете сообщили, что 9 августа россияне планируют провести "зачистку" оккупированного Скадовска.
Источник: заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram
Прямая речь Соболевского: "Оккупанты сегодня планируют провести зачистку в Скадовске. Все по накатанной схеме – усиление блокпостов, проверки документов и телефонов, вскрытие гаражей, обыски. Будьте максимально осторожны".
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Напомним: