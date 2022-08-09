ВСУ получили турецкие бронетранспортеры Kirpi

Вооруженные силы получили партию новых турецких бронетранспортеров Kirpi, а в будущем ожидается поставка еще 150 единиц.

Источник: Оперативная группировка "Каховка", нардеп, заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягін в Telegram

Дословно: "Наших воинов поддерживают иностранные партнеры. Весь Мир желает, чтобы Украина одержала Победу над злейшим врагом. Вооруженным силам передали новые турецкие бронетранспортеры BMC Kirpi.

Вскоре ожидается еще одна поставка на 150 единиц.

Прямая речь Мисягина: "Две бригады морской пехоты уже пользуются пол сотней машин. Ждем еще полторы сотни!

Пулемет, которым можно управлять вручную и поворачивать на 360 градусов, система пожаротушения, хорошая противоминная защита авто, броня Б6, 12 бойцов + экипаж".