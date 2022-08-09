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ВСУ получили турецкие бронетранспортеры Kirpi

Роман ПетренкоВторник, 9 августа 2022, 13:44
ВСУ получили турецкие бронетранспортеры Kirpi
скриншот

Вооруженные силы получили партию новых турецких бронетранспортеров Kirpi, а в будущем ожидается поставка еще 150 единиц.

Источник: Оперативная группировка "Каховка", нардеп, заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягін в Telegram

Дословно: "Наших воинов поддерживают иностранные партнеры. Весь Мир желает, чтобы Украина одержала Победу над злейшим врагом. Вооруженным силам передали новые турецкие бронетранспортеры BMC Kirpi.

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Вскоре ожидается еще одна поставка на 150 единиц.

Прямая речь Мисягина: "Две бригады морской пехоты уже пользуются пол сотней машин. Ждем еще полторы сотни!

Пулемет, которым можно управлять вручную и поворачивать на 360 градусов, система пожаротушения, хорошая противоминная защита авто, броня Б6, 12 бойцов + экипаж".

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Темы: Вооруженные силыоружиевойнаТурция
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