Ракетный удар по Уманщине: один пострадавший умер – глава ОВА
Вторник, 9 августа 2022, 14:37
Один из пострадавших в результате ракетного удара россиян по Уманскому району Черкасской области 8 августа умер от полученных ранений.
Источник: глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram
Прямая речь Табурца: "К сожалению, в больнице скончался один из пострадавших от ракетной атаки на Уманщину. Врачи делали все возможное. Но спасти его не удалось – полученные травмы оказались несовместимы с жизнью".
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Детали: Глава ОВА добавил, что состояние другого пострадавшего сейчас средней тяжести, но стабильное.
Предыстория:
- Утром 8 августа во время воздушной тревоги в Уманском районе сработала система противовоздушной обороны.
- В результате падения остатков сбитой ракеты был поврежден объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, их госпитализировали.
- В начале июля посол Евгений Корнийчук сообщил, что из-за развязанной Россией войны Украина не может принять еврейских паломников на Рош-ха-Шана.
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