Ракетный удар по Уманщине: один пострадавший умер – глава ОВА

Один из пострадавших в результате ракетного удара россиян по Уманскому району Черкасской области 8 августа умер от полученных ранений.

Источник: глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь Табурца: "К сожалению, в больнице скончался один из пострадавших от ракетной атаки на Уманщину. Врачи делали все возможное. Но спасти его не удалось – полученные травмы оказались несовместимы с жизнью".

Реклама:

Детали: Глава ОВА добавил, что состояние другого пострадавшего сейчас средней тяжести, но стабильное.

Предыстория:

Утром 8 августа во время воздушной тревоги в Уманском районе сработала система противовоздушной обороны.

В результате падения остатков сбитой ракеты был поврежден объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, их госпитализировали.

В начале июля посол Евгений Корнийчук сообщил, что из-за развязанной Россией войны Украина не может принять еврейских паломников на Рош-ха-Шана.