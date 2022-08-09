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Ракетный удар по Уманщине: один пострадавший умер – глава ОВА

Ирина БалачукВторник, 9 августа 2022, 14:37
Ракетный удар по Уманщине: один пострадавший умер – глава ОВА
Последствия падения остатков сбитой российской ракеты над Уманщиной 8 августа. Фото ГСЧС

Один из пострадавших в результате ракетного удара россиян по Уманскому району Черкасской области 8 августа умер от полученных ранений.

Источник: глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь Табурца: "К сожалению, в больнице скончался один из пострадавших от ракетной атаки на Уманщину. Врачи делали все возможное. Но спасти его не удалось – полученные травмы оказались несовместимы с жизнью".

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Детали: Глава ОВА добавил, что состояние другого пострадавшего сейчас средней тяжести, но стабильное.

Предыстория:

  • Утром 8 августа во время воздушной тревоги в Уманском районе сработала система противовоздушной обороны.
  • В результате падения остатков сбитой ракеты был поврежден объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, их госпитализировали.
  • В начале июля посол Евгений Корнийчук сообщил, что из-за развязанной Россией войны Украина не может принять еврейских паломников на Рош-ха-Шана.

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Темы: Черкасская областьвойнажертвы
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