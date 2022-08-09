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Полиция разоблачила "волонтеров", которые продавали авто, полученные для ВСУ

"Украинская правда"Вторник, 9 августа 2022, 14:42
Конфискованные авто, фото Нацполиция

Правоохранители разоблачили "волонтеров", которые с апреля ввезли на территорию Украины 135 автомобилей якобы для передачи их Вооруженным силам Украины.

Источник: сайт Нацполиции, сайт Госпогранслужбы

Детали: По информации следствия, житель Днепра и его сообщники выезжали за границу и под видом благотворительной деятельности ввозили в Украину автомобили, полученные в качестве гуманитарной помощи ВСУ, а затем продавали их.

 

В ходе расследования правоохранители купили у них три автомобиля в Днепре, однако группировка также действовала на территории Ивано-Франковской и Львовской областей. В общей сложности правоохранители провели 30 обысков и изъяли у "волонтеров" 33 авто. 

Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы за незаконное использование гуманитарной помощи для извлечения прибыли.

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Темы: Днепрволонтерыполиция
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