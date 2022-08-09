Данилов: РФ не хватает пособников, "референдумы" возможны только в фейк-режиме

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях возможно только как фейк.

Источник: Данилов в Twitter

Детали: Секретарь СНБО констатирует, что у России нет ресурсов создать даже видимость проведения так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях.

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Прямая речь: "РФ не хватает коллаборантов. На временно оккупированных территориях назначенные гауляйтеры не могут сформировать органы управления. Проведение любых "референдумов" возможно исключительно в режиме фейковых новостей".

Предыстория:

На территории Запорожской и Херсонской областей захватчики пытаются набрать коллаборантов и гауляйтеров, которые обеспечили бы проведение незаконных референдумов относительно якобы присоединения к России. Движение сопротивления охотится за разнообразными коллаборантами. Гражданское население также всячески дает отпор оккупантам.

По данным ОК "Південь", россияне развернули подготовку к проведению "референдумов" на захваченных территориях еще в начале оккупации, однако каждый раз им не хватало настоящего электората.

Центр национального сопротивления ранее сообщал, что российские оккупанты хотят приурочить голосование на так называемых "референдумах" к российскому "единому дню голосования" 11 сентября.

7 августа президент Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях юга Украины Россия закроет любую возможность переговоров с нашим государством.