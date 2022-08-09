Данилов: РФ не хватает пособников, "референдумы" возможны только в фейк-режиме

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях возможно только как фейк.

Источник: Данилов в Twitter

Детали: Секретарь СНБО констатирует, что у России нет ресурсов создать даже видимость проведения так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях.

Прямая речь: "РФ не хватает коллаборантов. На временно оккупированных территориях назначенные гауляйтеры не могут сформировать органы управления. Проведение любых "референдумов" возможно исключительно в режиме фейковых новостей".

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