Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Латвии предложили не продлевать выданные россиянам виды на жительство

"Европейская правда"Вторник, 9 августа 2022, 15:24

Партия "Национальное объединение", входящая в правительственную коалицию Латвии, готовит поправки к закону "Об иммиграции", предусматривающие создание законного основания для того, чтобы не продлевать временные виды на жительство гражданам России и Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Политическая сила обещает добиться также ограничения выдачи постоянных видов на жительство гражданам России и Беларуси.

Сразу после начала войны в Украине Нацобъединение подготовило большие поправки к законам об отборе вида на жительство у граждан России и Беларуси, но затем отозвало инициативы по политическим причинам.

Сразу после этого Сейм до 30 июня 2023 г. приостановил выдачу первичных видов на жительство гражданам России и Беларуси. Одновременно были установлены исключения — ​​ситуации, когда такие виды будут выдаваться.

Напомним, посольство Латвии в России остановило на неопределенный срок выдачу всех виз для граждан России, с единственным исключением.

Латвия также приостановила действие межправительственного соглашения с Россией об экономическом сотрудничестве.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Латвия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский: Война должна закончиться освобождением Крыма

Тихановская объявила о создании переходного правительства Беларуси

"Банк Сич" признан банкротом, его выведут с рынка - НБУ

Минобороны Украины отмежевалось от взрывов на аэродроме в Крыму

Россия начала процесс подключения ЗАЭС в Крым – Энергоатом

фото, видеоВ Крыму взрывы на военном аэродроме

Все новости...
Латвия
Полиция Латвии больше не будет охранять российские консульства
Посольство Латвии остановило выдачу виз россиянам, кроме "похоронных"
Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией
Последние новости
02:30
США о взрывах на аэродроме в Крыму: Поддерживаем усилия Украины
01:45
ПВО сбила две вражеские ракеты на Запорожье
00:53
Сутки на Сумщине: Полсотни прилетов, два человека ранены
00:10
"Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов
00:01
Днепропетровщина: из-за обстрела в Мировской общине двое раненых
23:53
США выделяют $89 млн на помощь в разминировании Украины
23:50
Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
23:29
Зеленский: Война должна закончиться освобождением Крыма
23:10
Какое наказание предусмотрено за игнорирование повесток – объясняют юристы
23:03
Латвия попросила у ЕСПЧ разрешения войти в дело "Украина против России"
Все новости...