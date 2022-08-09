В Латвии предложили не продлевать выданные россиянам виды на жительство

Партия "Национальное объединение", входящая в правительственную коалицию Латвии, готовит поправки к закону "Об иммиграции", предусматривающие создание законного основания для того, чтобы не продлевать временные виды на жительство гражданам России и Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Политическая сила обещает добиться также ограничения выдачи постоянных видов на жительство гражданам России и Беларуси.

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Сразу после начала войны в Украине Нацобъединение подготовило большие поправки к законам об отборе вида на жительство у граждан России и Беларуси, но затем отозвало инициативы по политическим причинам.

Сразу после этого Сейм до 30 июня 2023 г. приостановил выдачу первичных видов на жительство гражданам России и Беларуси. Одновременно были установлены исключения — ​​ситуации, когда такие виды будут выдаваться.

Напомним, посольство Латвии в России остановило на неопределенный срок выдачу всех виз для граждан России, с единственным исключением.

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Латвия также приостановила действие межправительственного соглашения с Россией об экономическом сотрудничестве.