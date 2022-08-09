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Собирался в гауляйтеры: суд отпустил под залог депутата-коллаборанта

Евгений КизиловВторник, 9 августа 2022, 15:53
Александр Замирайло, фото: slidstvo.info

Суд выпустил из СИЗО под залог депутата Черкасского горсовета от ОПЗЖ Александра Замирайло. Его подозревают в том, что он готовился стать гауляйтером Черкасской области.

Источник: движение "ЧЕСНО" в Telegram, черкасское издание "Обо всем"

Детали: По информации движения, несколько дней назад СБУ задержала Александра Замирайло. Он утверждал, что война, развязанная РФ в Украине — это исключительно внутренний гражданский конфликт, отрицал нанесение Россией авиаударов по мирным городам, в том числе и по Черкассам, и готовился стать гауляйтером Черкасской области.

Как сообщает "ЧЕСНО", уже 8 августа Замирайло отпустили под залог, хотя во время судебного заседания следствие предоставило доказательства в виде задокументированных разговоров, где он желает смерти украинским воинам.

По данным движения, на выходе из суда депутата встретили жители Черкасс. Они поставили его на колени и заставили просить у них прощения.

Черкасская прокуратура внесла апелляцию на решение следственного судьи по определению залога в сумме 208 тыс. грн. 9 августа этот вопрос будет рассмотрен Апелляционным судом области. Отмечается, что прокурор просил сумму залога в миллион гривен.

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Дополнено: Как сообщает черкасское издание "Обо всем", во вторник апелляционный суд увеличил залог для Замирайло до 1,1 млн гривен.

Что предшествовало:

  • 3 августа СБУ задержала Замирайло. Он является помощником народного депутата Василия Нимченко и хотел стать гауляйтером Черкасской области в случае ее оккупации Россией.
  • Замирало пытался бежать за границу и иммигрировать в США, но спецназовцы поймали его накануне выезда.

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Темы: коллаборационизмЧеркасская областьсуд
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