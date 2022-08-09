Российский шпион из-под Киева получил 15 лет тюрьмы

Суд решил посадить на 15 лет в тюрьму жителя села Победа Броварского района Киевской области, который во время оккупации шпионил в пользу россиян.

Источник: Киевская областная прокуратура в Telegram

Детали: По ее информации, житель Киевщины осужден по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Прокуроры в суде доказали, что приговоренный во время оккупации Победы решил осуществлять подрывную деятельность против Украины. Он получил гарантию личной сохранности от оккупационных войск РФ и помогал им ориентироваться на местности.

Кроме того, мужчина сообщал оккупантам о местонахождении блокпостов территориальной обороны, предоставлял информацию о месте работы местных жителей, в частности о работниках правоохранительных органов и военнослужащих ВСУ. Также выполнял разные поручения военных РФ.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.