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Венгерская компания готова платить за транзит российской нефти через Украину

"Европейская правда"Вторник, 9 августа 2022, 18:26
Венгерская компания готова платить за транзит российской нефти через Украину
Фото: Wikipedia

Венгерская компания MOL во вторник заявила, что готова взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину после того, как ранее ее прокачка была остановлена ​​из-за невозможности уплаты в соответствии с санкциями ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Origo.

"Транспортирование нефти по трубопроводу "Дружба" было прекращено на несколько дней, насколько нам известно, из-за технических проблем банков, связанных с уплатой российской стороной транзитного сбора. Несмотря на то, что MOL имеет запасы нефти на несколько недель, компания работает над решением ситуации , а также ведет переговоры о том, чтобы взять на себя комиссию", – говорится в распространенном заявлении пресс-службы MOL.

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Ранее российская нефтяная компания "Транснефть" заявила, что Украина прекратила транзит российской нефти через южную часть нефтепровода "Дружба" из-за санкций, которые сделали невозможным оплату услуг транзита.

Украинская "Укртранснафта" (дочка "Нафтогаза") таким образом с 4 августа могла прекратить транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию.

В российской компании утверждают, что провели платеж за транзит, но денежные средства вернули на счет. Платежи обслуживает "Газпромбанк" – там отметили, что платеж отклонен из-за седьмого пакета санкций.

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Трубопровод "Дружба" начинается в России на восточном берегу Волги и делится на две ветви в Беларуси – северная ведет в Польшу и Германию, южная через Украину – в Венгрию, Словакию и Чехию.

Россия обычно поставляет около 250 000 баррелей нефти в день через южную ветку нефтепровода "Дружба".

Германия и Польша ранее сами решили отказаться от каких-либо поставок российской нефти, поэтому до конца года она будет перекачиваться в ЕС только по южной части нефтепровода "Дружба". На него приходится 10% всего объема нефти, импортированного Евросоюзом из России.

Темы: ВенгрияэнергетикаРосcиясанкции
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