Венгерская компания готова платить за транзит российской нефти через Украину

Венгерская компания MOL во вторник заявила, что готова взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину после того, как ранее ее прокачка была остановлена ​​из-за невозможности уплаты в соответствии с санкциями ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Origo.

"Транспортирование нефти по трубопроводу "Дружба" было прекращено на несколько дней, насколько нам известно, из-за технических проблем банков, связанных с уплатой российской стороной транзитного сбора. Несмотря на то, что MOL имеет запасы нефти на несколько недель, компания работает над решением ситуации , а также ведет переговоры о том, чтобы взять на себя комиссию", – говорится в распространенном заявлении пресс-службы MOL.

Ранее российская нефтяная компания "Транснефть" заявила, что Украина прекратила транзит российской нефти через южную часть нефтепровода "Дружба" из-за санкций, которые сделали невозможным оплату услуг транзита.

Украинская "Укртранснафта" (дочка "Нафтогаза") таким образом с 4 августа могла прекратить транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию.

В российской компании утверждают, что провели платеж за транзит, но денежные средства вернули на счет. Платежи обслуживает "Газпромбанк" – там отметили, что платеж отклонен из-за седьмого пакета санкций.

Трубопровод "Дружба" начинается в России на восточном берегу Волги и делится на две ветви в Беларуси – северная ведет в Польшу и Германию, южная через Украину – в Венгрию, Словакию и Чехию.

ВИДЕО ДНЯ

Россия обычно поставляет около 250 000 баррелей нефти в день через южную ветку нефтепровода "Дружба".

Германия и Польша ранее сами решили отказаться от каких-либо поставок российской нефти, поэтому до конца года она будет перекачиваться в ЕС только по южной части нефтепровода "Дружба". На него приходится 10% всего объема нефти, импортированного Евросоюзом из России.