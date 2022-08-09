Оккупанты наступают на Бахмутском направлении, задействовали разведгруппы, успеха не имеют - Генштаб

Российские оккупанты пытаются продвигаться на Бахмутском направлении, захватчики пошли на штурм в районе Спорного, но попали под огонь ВСУ и хаотично отступили, на других направлениях враг задействует все виды оружия, включая авиацию.

Источник: вечерняя Сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация без существенных изменений.

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На последнем враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Николаевки Черниговской области и населенных пунктов Екатериновка, Середина-Буда и Мезеновка Сумской области.

С целью уточнения положения подразделений Сил обороны противник вел воздушную разведку БпЛА в районе сел Гай Черниговской области и Шалыгино Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Родное, Сосновка, Прудянка, Слатино, Питомник, Русская Лозовая, Петровка, Чеполь, Печенеги, Слобожанское. Нанесли авиаудар возле Верхнего Салтова.

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На Донецком направлении враг при поддержке авиации пытается вести штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В целях сковывания действий наших подразделений и недопущения перегруппировки продолжает систематические обстрелы позиций вдоль линии столкновения. Ведет перегруппировку подразделений Восточного военного округа, действующих в указанном направлении.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Маяков, Григоровки, Пискуновки, Верхнекаменского, Платоновки и Серебрянки, а также авиаудар возле Григоровки.

На Бахмутском направлении оккупанты задействовали для огневого поражения артиллерию и танки в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Соледарь, Зайцево, Торецк, Яковлевка, Белогоровка, Покровское, Кодема и Майорск. и авиационных ударов вблизи Вершины, Веселой Долины, Зайцева, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного.

Враг пошел на штурм в районе Спорного подразделениями, попал под кинжальный огонь наших воинов и хаотично отступил.

Также оккупанты пытались задействовать разведывательные группы в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Соледар. После огневого поражения от наших защитников захватчики быстро изменили свои планы и направили пятками. Утраты неприятеля уточняются.

Также противник пытался провести разведку боем в районах населенных пунктов Подгородное и Бахмут, успеха нет, отошел.

С целью улучшения тактического положения враг вел наступление в направлениях Яковлевки, Бахмута и Зайцева, успеха не имеет, с потерями отошел. Противник имеет частичный успех в направлении села Вершина.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Авдеевка, Пески, Невельское, Нетайлово, Красногоровка и Новобахмутовка. Нанесли авиаудары возле Марьинки, Красногоровки, Новоселовки и Авдеевки.

В целях улучшения тактического положения враг вел наступательные бои у Красногоровки, Авдеевки и Песков. Успеха не имел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях фиксировались обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новомайорское, Большая Новоселка, Степногорск, Орехов, Щербаки и Новоселка.

Авиацию враг задействовал возле Великой Новоселки, Щербаков, Новоселки, Угледара и Павловки.

На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций. Активизировались действия вражеской армейской авиации.

Оккупанты вели обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах города Николаев, а также населенных пунктов Степная Долина, Лиманы, Шевченково, Мирное, Киселевка, Широкое, Зеленая Роща, Белая Криница, Никополь, Княжевка и Добрянка. Враг нанес авиаудары вблизи Белой Криницы, Андреевки, Осокоровки и Ольгиного. Вел воздушную разведку БпЛА недалеко от Белогорки, Мураховка, Новоалександровки, Шевченковского, Николаевки и Кобзарцев.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".