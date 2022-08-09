Латвия попросила у ЕСПЧ разрешения войти в дело "Украина против России"

Латвия попросила у Европейского суда по правам человека разрешение присоединиться к делу "Украина против России" в качестве третьей стороны.

Об этом говорится в заявлении МИД Латвии, пишет "Европейская правда".

"Сегодня, 9 августа 2022 года, ссылаясь на пункт 2 статьи 36 Европейской конвенции о защите основополагающих прав и свобод (Конвенция), Латвия обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой разрешить присоединиться в качестве третьей стороны к делу Украины против России", - говорится в заявлении.

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Это первый случай, когда Латвия воспользовалась своими правами в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Конвенции, чтобы потребовать разрешения вступить в межгосударственное дело как третья сторона.

Ранее Латвия участвовала как третья сторона в нескольких производствах, когда ЕСПЧ рассматривал индивидуальные заявления по поводу вероятных нарушений Конвенции другими договорными сторонами.

Межгосударственные дела представляются в соответствии со статьей 33 Конвенции, позволяющей любой стороне Конвенции обращаться в Суд относительно вероятного нарушения положений Конвенции другой стороной.

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Если ЕСПЧ разрешит Латвии присоединиться к делу, она будет иметь право подать замечания по поводу толкования положений Конвенции, которые являются предметом межгосударственного рассмотрения.

Недавно Латвия подала в Секретариат Международного суда ООН заявление о вступлении в дело по обвинениям в геноциде по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации).

Напомним, 16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины (подробнее - в статье Первое решение из Гааги: что означает приказ Суда ООН по делу против России по поводу "геноцида").

В Кремле заявили, что будут игнорировать решение.

"Европейская правда" подробно рассказывала об иске Украины и о том, как заявления Кремля дали основание судиться с РФ. Детали в статье В Гаагу за геноцидом: что написала Украина в иске против России в Суд ООН.