Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден во вторник подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический союз после ратификации их Конгрессом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Вместе мы – США, Швеция и Финляндия – и дальше будем бдительны относительно угроз нашей безопасности, будем сдерживать угрозы и сопротивляться агрессии, если она возникнет", – сказал Байден на церемонии в Белом доме.

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Американский президент призвал остальных союзников по Альянсу не медлить с ратификацией протоколов о вступлении Швеции и Финляндии.

Таким образом, Соединенные Штаты стали 23-й страной НАТО, ратифицировавшей протокол о вступлении двух новых членов. Остались Испания, Греция, Португалия, Словакия, Чехия, Венгрия и Турция.

Напомним, Финляндия и Швеция вместе подали исторические заявки на вступление в НАТО 18 мая – после трех месяцев войны России против Украины. Для Финляндии этот шаг завершил многие десятилетия, а для Швеции – около 200 лет нейтралитета.

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Принятие обеих стран в Альянс на июньском саммите в Мадриде до последнего было под вопросом из-за вето Турции, которая в итоге сняла его - но еще не окончательно, и продолжает выдвигать требования, угрожая заблокировать вступление Швеции и Финляндии на этапе ратификации.

Детальнее об этом - в статье: НАТО идет на границу России: как появилось историческое решение и чего еще ждать от саммита в Мадриде.