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Министры финансов G7 одобрят план ограничений цен на российскую нефть – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 сентября 2022, 03:30
Министры финансов G7 одобрят план ограничений цен на российскую нефть – СМИ
Фото: Getty Images

Министры финансов стран Большой семерки (G7) в ходе виртуальной встречи в пятницу намерены одобрить план по ограничению цен на российскую нефть.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом

Детали: Среди обсуждаемых ключевых моментов есть цена, по которой будут установлены ограничения.

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Чиновники пытаются найти баланс между ограничением российских доходов и сохранением стимулов России продавать свою нефть.

По словам лиц, знакомых с планом ограничений цен, он будет касаться нефтепродуктов, таких как мазут, еще одного основного российского экспорта.

При этом европейские чиновники сомневаются, что план окажет серьезное влияние на цены.

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Санкции ЕС по страхованию и финансовым услугам для российской нефти должны вступить в силу 5 декабря. Согласно плану ограничения цен, запрет ЕС на страхование будет отменен, что позволит западным компаниям продолжать предоставлять финансовые услуги по транспортировке и продаже нефти. Российская нефть будет поступать за пределы США и Европы по установленной цене.

Однако в G-7 сохраняются важные разногласия по этому предложению. Официальные лица имеют разные взгляды на то, сколько стран за пределами G-7 должны согласиться на ограничение цены, чтобы оно работало.

Поскольку страны G-7 сами пытаются полностью запретить импорт российской нефти, план опирается на готовность других глобальных покупателей в Африке, Азии и других странах придерживаться предложения по ограничению цены.

Однако поддержка снаружи G-7 не определена.

Европейские чиновники говорят, что ЕС до сих пор борется с проблемами по реализации плана.

Как отмечает издание, блоку не хватает централизованных санкционных полномочий, имеющихся в США, что позволяет отдельным государствам-членам поощрять страховые и банковские компании оставаться на рынке и не прекращать бизнес из-за страха нарушить правила.

Представители ЕС также говорят, что в блоке могут быть сложные дискуссии по согласованию внесения изменений в запрет страхования, такое решение должны одобрить все 27 государств-членов.

Темы: G7нефтьценывойна
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