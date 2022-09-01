СМИ: Минобороны РФ будет вербовать на войну осужденных в Украине преступников

Согласно новым данным американской разведки, Россия испытывает "серьезную нехватку живой силы" в войне против Украины и начнет вербовать осужденных.

Источник: The Associated Press, CNN со ссылкой на источники

Детали: По его словам, Россия стремится решить проблему дефицита войск частично путем принуждения солдат, раненых ранее на войне, возвращаться к боевым действиям, найму персонала из частных охранных компаний и даже вербовке из тюрем.

Чиновник добавил, что разведка США определила, что один из шагов, который Министерство обороны России, как ожидается, предпримет в ближайшее время, это вербовка осужденных в Украине преступников для призыва "в обмен на помилование и финансовую компенсацию".

Напомним: Частная военная компания "Вагнера" ​​проводила набор на службу среди российских заключенных в полутора десятках колоний России.