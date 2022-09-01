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Еще один регион РФ объявил о формировании "добровольческого батальона" – ISW

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 сентября 2022, 07:35
Войска РФ, фото AFP/Getty Images

Институт изучения войны в своем анализе боевых действий в Украине сообщил о формировании так называемого добровольческого инженерно-саперного батальона "Даурский" в Забайкальском крае России.

Источник: ISW

Детали: Украинцы и Запад не должны подвергаться российской пропаганде, изображающей украинское контрнаступление в Херсонской области проваленным или изображающим Украину беспомощной марионеткой начавших операцию именно сейчас западных "хозяев".

Военные действия масштаба этого контрнаступления не удаются и не проваливаются ни за день, ни за неделю. Украинские официальные лица давно признали, что у них нет достаточной массы механизированных сил, которые были бы необходимы для проведения блицкригового удара с целью уничтожить российскую оборону в Херсонской области или где угодно.

Вооруженные силы, которым приходится проводить наступательные операции без количественного преимущества, обычно необходимого для успеха в таких операциях, часто полагаются на ложные ориентиры и уловки, чтобы отвернуть противника от секторов линии, на которых будет сосредоточено усилие прорыва.

Институт отмечает, что российские власти используют начало нового учебного года для усиления усилий по ликвидации украинской идентичности. Российские власти продолжают распространять российские учебные материалы в школах на оккупированных территориях Украины.

Группа директоров по вопросам нераспространения ядерного оружия G7 заявила, что попытки России отключить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) "неприемлемы" накануне визита делегации МАГАТЭ на станцию.

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Также они отметили, что ЗАЭС нельзя использовать для военной деятельности.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Министерство обороны России и российские блоггеры начали информационную операцию, признав украинское контрнаступление провалом почти сразу после его начала. Однако еще слишком рано оценивать ход контрнаступательной операции, которую, вероятно, будет трудно оценить в краткосрочной перспективе, если она полагается на уловки и неправильную ориентацию.
  • Российские оккупационные власти навязывают украинским студентам учебную программу, направленную на устранение понятия украинской национальной идентичности, прямо в соответствии с речами и писаниями президента России Владимира Путина, которые ложно утверждают, что Украина является частью России, и что украинская идентичность была изобретением Советского периода.
  • Группа директоров по нераспространению ядерного оружия G7 осудила попытки России отключить Запорожскую АЭС от украинской энергосети как "неприемлемые" накануне прибытия на станцию делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
  • Российские войска совершили ограниченную наземную атаку к северу от Харькова.
  • Захватчики нанесли наземные удары к югу от Бахмута и вдоль западных окраин города Донецка.
  • Назначенные Россией чиновники в Крыму начали "реконструировать" системы противовоздушной обороны для противодействия меньшим целям в ответ на повторяющиеся атаки беспилотников на полуострове. Российские чиновники, вероятно, усиливают ПВО Крыма за счет других театров.
  • Забайкальский край объявил о формировании так называемого добровольческого инженерно-саперного батальона "Даурский".
  • В Бердянске Запорожской области, где, как сообщалось, оккупационные власти готовили фиктивные референдумы, украинские партизаны совершили обстрел с самодельного взрывного устройства.

Предыстория:

  • Аналитики Института изучения войны назвали четыре области в России, в которых формируют добровольческие батальоны для войны в Украине – Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская.
  • ISW также сообщал, что еще в одной области России – Орловской – формируется так называемый добровольческий батальон.

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Темы: войнаРосcия
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