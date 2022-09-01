Потери россиян перевалили за 48 тысяч вояк: почти пол тысячи за сутки

По состоянию на 190-й день полномасштабного вторжения России потери оккупантов на войне в Украине составляют – 48 350 военных, 1 997 танков и 1 115 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 1.09 ориентировочно составили:

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личного состава – около 48 350 (+450) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 997 (+23) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4 345 (+33) ед,

артиллерийских систем – 1 115 (+24) ед,

РСЗО – 287 (+2) ед,

средств ПВО – 153 (+1) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 205 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 851 (+2) ед,

крылатых ракет – 196 (+0) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3 239 (+3) ед,

специальной техники – 104 (+1) ед.

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.