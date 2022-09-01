Потери россиян перевалили за 48 тысяч вояк: почти пол тысячи за сутки
Четверг, 1 сентября 2022, 09:16
По состоянию на 190-й день полномасштабного вторжения России потери оккупантов на войне в Украине составляют – 48 350 военных, 1 997 танков и 1 115 артиллерийских систем.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 1.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 48 350 (+450) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 997 (+23) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4 345 (+33) ед,
- артиллерийских систем – 1 115 (+24) ед,
- РСЗО – 287 (+2) ед,
- средств ПВО – 153 (+1) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 205 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 851 (+2) ед,
- крылатых ракет – 196 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3 239 (+3) ед,
- специальной техники – 104 (+1) ед.
Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.
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