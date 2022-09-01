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Россия запустила с Крыма по Одесской области ракеты "Оникс"

"Украинская правда"Четверг, 1 сентября 2022, 10:23
П-800 "Оникс", фото из Википедии

В ночь на 1 сентября россияне нанесли удары по Одесщине ракетами Оникс, выпущенными с территории временно оккупированного Крыма.

Источник: Одесский городской совет в Telegram, ссылаясь на ОК "Юг"

Дословно: "Ночью Одесщину враг атаковал двумя ракетами типа Оникс", выпущенными из берегового ракетного комплекса "Бастион" с территории временно оккупированного Крыма.

Детали: Согласно сообщению, силы ПВО уничтожили одну ракету, а вторая упала на открытой местности. Разрушений и пострадавших нет.

Напомним: В начале августа россияне также выпускали по Одесской области ракету "Оникс", однако она не долетела до земли и разорвалась в воздухе.

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Темы: Одесская областьКрымвойна
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