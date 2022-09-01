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Ракетный удар по аэродрому "Краматорск": корректировщик получил 9 лет тюрьмы

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 сентября 2022, 10:28
Ракетный удар по аэродрому Краматорск: корректировщик получил 9 лет тюрьмы
фото СБУ

Суд вынес приговор о 9 годах заключения для российского агента, собиравшего информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на восточном направлении.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Спецслужба задержала злоумышленника в Донецкой области в конце мая.

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В ходе досудебного расследования СБУ установила личность его российского "куратора". Им оказался кадровый сотрудник 9 управления 5 службы ФСБ РФ Алексей Шингирев.

По его заданию агент разведывал позиции командных пунктов и логистических составов украинских войск, осуществляя скрытое наблюдение за объектами.

По данным следствия, полученную информацию захватчики использовали для осуществления ракетных ударов по инфраструктурным объектам аэродрома "Краматорск".

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Для передачи развединформации злоумышленник использовал один из мессенджеров. Собранные сведения размещал в специально созданных представителями ФСБ РФ закрытых группах и приватных чатах.

Темы: войнаСБУ
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