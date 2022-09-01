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Ракетный удар по аэродрому "Краматорск": корректировщик получил 9 лет тюрьмы

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 сентября 2022, 10:28
фото СБУ

Суд вынес приговор о 9 годах заключения для российского агента, собиравшего информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на восточном направлении.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Спецслужба задержала злоумышленника в Донецкой области в конце мая.

В ходе досудебного расследования СБУ установила личность его российского "куратора". Им оказался кадровый сотрудник 9 управления 5 службы ФСБ РФ Алексей Шингирев.

По его заданию агент разведывал позиции командных пунктов и логистических составов украинских войск, осуществляя скрытое наблюдение за объектами.

По данным следствия, полученную информацию захватчики использовали для осуществления ракетных ударов по инфраструктурным объектам аэродрома "Краматорск".

Для передачи развединформации злоумышленник использовал один из мессенджеров. Собранные сведения размещал в специально созданных представителями ФСБ РФ закрытых группах и приватных чатах.

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Темы: войнаСБУ
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