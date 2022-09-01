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Оккупанты выпускали ракеты по Харьковщине и Одесщине: часть "самоликвидировалась" над РФ

Алена МазуренкоЧетверг, 1 сентября 2022, 10:32
КРЫЛАТАЯ РАКЕТА, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY

Ночью российские оккупанты обстреливали Харьковщину из Белгорода, но часть ракет "самоликвидировалась" на территории РФ, а Одессу атаковали ракетами с территории оккупированного Крыма.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра 1 сентября

Детали: Ночью Одесщину враг атаковал двумя ракетами типа Оникс, выпущенными из берегового ракетного комплекса Бастион с территории временно оккупированного Крыма.

Одна ракета была уничтожена силами ПВО, вторая попала по открытой местности. Разрушений и пострадавших нет.

Днепропетровщина: Под обстрелами находились Никопольский и Криворожский районы. В Никопольском под удар попали четыре общины. Сам Никополь и Красногригорьевское общество обстреляли из "Градов". В Никополе без пострадавших и разрушений не зафиксировано.

В Красногригорьевской общине повреждены дома, лицей, админздание, выведена из строя линия электропередач. Один человек ранен.

В Мировской и Марганецкой общинах есть разрушения. Люди не пострадали. В Марганецкой повреждена электросеть. В Криворожском районе враг обстрелял Зеленодольскую общину. Есть разрушение хозяйственных построек.

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Харьковщина: Ночью зафиксирован вылет 5 ракет из российского Белгорода. Часть "самоликвидировалась" не на территории Украины. Места попаданий других ракет устанавливают. Предварительно пострадавших нет.

За сутки по области оккупанты наносили удары по Чугуевскому, Изюмскому, Харьковскому, Богодуховскому районам. В результате обстрелов за сутки госпитализирован один человек, один – погиб.

Луганщина: На Бахмутском направлении без изменений. За ночь оккупанты совершили 5 артиллерийских и 8 минометных обстрелов. Четыре раза россияне использовали танки. Наступательные действия не имели успеха. Все атаки отражены.

Донетчина: 5 погибших, 12 раненых гражданских в сутки. Оккупанты обстреливают городки из артиллерии, минометов, РСЗО "Ураган" и "Градов".

Ночью обстреляли Часовой Яр, пострадала бывшая школа-интернат. Область остается без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается.

Николаевщина: В Баштанском районе враг нанес авиаудар парой вертолетов Ка-52 по Березнеговатской общине. Без жертв.

Ночью около 02:30 обстрелам подверглось с. Красная Долина. Попадание было по открытым территориям. Пострадавших нет.

Херсонщина: В течение суток в Херсонской области продолжались громкие взрывы. В частности, есть попадание в базирование российских военных, нанесены удары по составу боеприпасов врага.

В оккупированном городе продолжаются похищения среди местного населения, проверки жилья и людей.

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Темы: РосcияобстрелвойнаУкраина
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