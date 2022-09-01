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Бархатный сезон в Крыму: украинская разведка попросила крымчан о помощи

Станислав ПогориловЧетверг, 1 сентября 2022, 11:30
Бархатный сезон в Крыму: украинская разведка попросила крымчан о помощи
Фото: Генштаб ВСУ

Главное управление разведки Минобороны накануне бархатного сезона предложило жителям Крыма поделиться данными о дислокации и передвижении российских оккупантов на полуострове.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "Украинский полуостров известен своим осенним бархатным сезоном! Поэтому просим всех жителей срочно сообщить нам самые "популярные" места для посещения".

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Детали: В частности, разведку интересуют: точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательное геопривязка с координатами); места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательное геопривязка с координатами); местоположения и маршруты передвижения военной техники; точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязка с координатами, ФИО, должности и место работы); лица, которые сочувствуют оккупантам и другие сторонники оккупационной власти.

Что предшествовало: 31 августа президент Владимир Зеленский поблагодарил людей в Крыму, которые поддерживают Украину, за предоставленную информацию и заверил, что украинские силы ее отрабатывают по-максимуму.

Темы: КрымвойнаРосcияУкраина
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