Россия потеряла в Украине более 900 элитных военных – BBC

СМИ подтвердили гибель в Украине 900 российских элитных военных специалистов: спецназовцев, морских пехотинцев и десантников.

Источник: BBC

Детали: В частности, BBC установила гибель 151 военнослужащего спецназа ГРУ, почти каждый четвертый из них – офицер (22%).

Также известно о гибели 245 сотрудников Росгвардии, большая часть из них были частью подразделений особого назначения (отряды спецназа, СОБР и ОМОН), почти у каждого четвертого было офицерское звание. По меньшей мере 16 погибших – обладатели знака особого отличия, крапового берета, который является символом элиты спецназа.

Из открытых источников известно также о 20 сотрудниках ФСБ и ФСО, которые погибли в Украине, среди погибших и офицеры самых засекреченных подразделений.

По открытым данным, наибольшие среди десантников потери понес 331-й гвардейский полк ВДВ из Костромы: более 80 погибших офицеров, в том числе командир полка. В самом элитном отряде ВДВ – 45-й гвардейской бригаде спецназа – удалось установить гибель 14 военнослужащих.

Наибольшие потери среди морпехов понесла 810-я бригада, базирующаяся в оккупированном Крыму. Известно о гибели по меньшей мере 56 человек, в том числе двух командиров бригады

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BBC также сообщает о гибели 67 военных летчиках, включая штурманов и бортмехаников. Как отмечает издание, экипажи боевых самолетов и вертолетов – элита любой армии мира, а подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет.

Как утверждает BBC, ссылаясь на западных и российских военных экспертов, общевойсковые подразделения армии РФ оказались не готовы к штурмам. Таким образом, российским отрядами спецназа, морпехам и десантникам пришлось решать задачи, которые обычно ставятся перед перед пехотой.

По мнению экспертов, на которых ссылается BBC, восполнить потерю всех этих специалистов для РФ будет проблематично.