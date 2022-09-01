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Италия арестовала 11 вилл близкого к Путину олигарха – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 1 сентября 2022, 13:20
Моше Кантор, Getty Images

Итальянские власти наложили административный арест на 11 единиц недвижимости на Сардинии, принадлежащих российскому олигарху Моше Кантору.

Об этом пишет местное издание L’Unione Sarda, сообщает "Европейская правда".

68-летний Кантор в апреле был внесен в санкционные списки ЕС и Великобритании как человек, близкий к президенту России Владимиру Путину.

Он был основным владельцем крупнейшего в мире производителя минеральных удобрений "Акрона", его состояние Forbes оценивает в $4,6 млрд. После введения санкций Кантор передал свою долю в управление менеджмента.

Именно в связи с санкциями итальянские власти наложили арест на 11 вилл в Порто-Ротондо, зарегистрированных непосредственно на Кантора или связанных с ним.

Издание также сообщает, что во время уведомлений о мерах по аресту вилл правоохранители обратили внимание на присутствие граждан Украины в одной из резиденций. Это были люди, покинувшие свою страну из-за российского вторжения. Издание отмечает, что ситуация может объясняться тем, что у жены Кантора украинское происхождение.

2013 тогдашний президент Италии Джорджо Наполитано наградил Кантора званием кавалера Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой".

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Темы: ПутинИталияолигархиарест
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