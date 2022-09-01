Италия арестовала 11 вилл близкого к Путину олигарха – СМИ

Итальянские власти наложили административный арест на 11 единиц недвижимости на Сардинии, принадлежащих российскому олигарху Моше Кантору.

Об этом пишет местное издание L’Unione Sarda, сообщает "Европейская правда".

68-летний Кантор в апреле был внесен в санкционные списки ЕС и Великобритании как человек, близкий к президенту России Владимиру Путину.

Он был основным владельцем крупнейшего в мире производителя минеральных удобрений "Акрона", его состояние Forbes оценивает в $4,6 млрд. После введения санкций Кантор передал свою долю в управление менеджмента.

Именно в связи с санкциями итальянские власти наложили арест на 11 вилл в Порто-Ротондо, зарегистрированных непосредственно на Кантора или связанных с ним.

Издание также сообщает, что во время уведомлений о мерах по аресту вилл правоохранители обратили внимание на присутствие граждан Украины в одной из резиденций. Это были люди, покинувшие свою страну из-за российского вторжения. Издание отмечает, что ситуация может объясняться тем, что у жены Кантора украинское происхождение.

2013 тогдашний президент Италии Джорджо Наполитано наградил Кантора званием кавалера Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой".