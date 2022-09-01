Оккупанты эвакуируют c ЗАЭС сотрудников "Росатома" - разведка

Главное управление разведки сообщило, что оккупанты готовят эвакуацию с территории Запорожской АЭС в Мелитополь сотрудников "Росатома".

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "Чтобы избежать паники среди работников станции, подготовка проводится скрыто. Эвакуация будет проходить в сопровождении подразделений Росгвардии, которые в 7:00 колонной отправились из Мелитополя в направлении Энергодара".

Детали: По словам сотрудников "Росатома" стало известно, что по прибытии на станцию ​​миссии МАГАТЭ часть персонала не допустят на территорию АЭС.

Сообщается, что уже сейчас на станции сложилась критическая ситуация из-за того, что оккупанты не допускают на территорию часть сотрудников. Речь идет о персонале, отвечающем за пожарную безопасность.

Предыстория:

Утром 1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась из Запорожья на АЭС во временно оккупированном Россией Энергодаре, несмотря на сообщение об интенсивном обстреле города.

"Энергоатом" сообщает, что на ЗАЭС из-за обстрелов россиян автоматически отключился работающий 5-й блок станции.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российской армии ставят под угрозу визит миссии Международного агентства по атомной энергии, направляющейся на оккупированную Запорожскую АЭС.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что российские оккупанты могут не допустить миссию МАГАТЭ к ключевым объектам, которые необходимо осмотреть на территории оккупированной ЗАЭС.

Миссия МАГАТЭ, которая едет на Запорожскую атомную электростанцию, уже проехала в "серую" зону по направлению к Энергодару.