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Оккупанты эвакуируют c ЗАЭС сотрудников "Росатома" - разведка

Станислав ПогориловЧетверг, 1 сентября 2022, 14:20
Фото: ГУР

Главное управление разведки сообщило, что оккупанты готовят эвакуацию с территории Запорожской АЭС в Мелитополь сотрудников "Росатома".

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "Чтобы избежать паники среди работников станции, подготовка проводится скрыто. Эвакуация будет проходить в сопровождении подразделений Росгвардии, которые в 7:00 колонной отправились из Мелитополя в направлении Энергодара".

Детали: По словам сотрудников "Росатома" стало известно, что по прибытии на станцию ​​миссии МАГАТЭ часть персонала не допустят на территорию АЭС.

Сообщается, что уже сейчас на станции сложилась критическая ситуация из-за того, что оккупанты не допускают на территорию часть сотрудников. Речь идет о персонале, отвечающем за пожарную безопасность.

Предыстория: 

  • Утром 1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась из Запорожья на АЭС во временно оккупированном Россией Энергодаре, несмотря на сообщение об интенсивном обстреле города.
  • "Энергоатом" сообщает, что на ЗАЭС из-за обстрелов россиян автоматически отключился работающий 5-й блок станции.
  • Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российской армии ставят под угрозу визит миссии Международного агентства по атомной энергии, направляющейся на оккупированную Запорожскую АЭС.
  • Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что российские оккупанты могут не допустить миссию МАГАТЭ к ключевым объектам, которые необходимо осмотреть на территории оккупированной ЗАЭС.
  • Миссия МАГАТЭ, которая едет на Запорожскую атомную электростанцию, уже проехала в "серую" зону по направлению к Энергодару.

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Темы: ЗАЭСУкраинаРосcияМАГАТЭ
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