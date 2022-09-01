Оккупанты эвакуируют c ЗАЭС сотрудников "Росатома" - разведка

Главное управление разведки сообщило, что оккупанты готовят эвакуацию с территории Запорожской АЭС в Мелитополь сотрудников "Росатома".

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "Чтобы избежать паники среди работников станции, подготовка проводится скрыто. Эвакуация будет проходить в сопровождении подразделений Росгвардии, которые в 7:00 колонной отправились из Мелитополя в направлении Энергодара".

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Детали: По словам сотрудников "Росатома" стало известно, что по прибытии на станцию ​​миссии МАГАТЭ часть персонала не допустят на территорию АЭС.

Сообщается, что уже сейчас на станции сложилась критическая ситуация из-за того, что оккупанты не допускают на территорию часть сотрудников. Речь идет о персонале, отвечающем за пожарную безопасность.

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