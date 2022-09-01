Хакеры массово рассылают украинцам вредоносное ПО – Госспецсвязи

Хакеры массово рассылают украинским, австрийским и немецким организациям письма, открытие которых приводит к загрузке вредоносной программы на ПК.

Источник: Госспецсвязи в Telegram, правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA

Детали: 30 и 31 августа зафиксированы массовые рассылки электронных писем "Технический чертеж" ("Technisches Zeichnen") среди украинских, австрийских и немецких организаций. В результате его открытия на ПК будет загружена вредоносная программа AgentTesla.

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Дословно: "В вложении в электронное письмо находится IMG-файл (например, "Технический чертеж.img"), содержащий одноименный CHM-файл, открытие которого приведет к выполнению JavaScript-кода, который, в свою очередь, обеспечит загрузку и исполнение файла node.txt с помощью PowerShell.

Указанный файл содержит PowerShell-код, который осуществит декодирование, декомпрессию (Gzip) и исполнение DLL и EXE файлов. Файл EXE является вредоносной программой AgentTesla".