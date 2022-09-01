Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Хакеры массово рассылают украинцам вредоносное ПО – Госспецсвязи

"Украинская правда"Четверг, 1 сентября 2022, 14:19
Хакеры массово рассылают украинцам вредоносное ПО – Госспецсвязи
Иллюстративное фото

Хакеры массово рассылают украинским, австрийским и немецким организациям письма, открытие которых приводит к загрузке вредоносной программы на ПК.

Источник: Госспецсвязи в Telegram, правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA

Детали: 30 и 31 августа зафиксированы массовые рассылки электронных писем "Технический чертеж" ("Technisches Zeichnen") среди украинских, австрийских и немецких организаций. В результате его открытия на ПК будет загружена вредоносная программа AgentTesla.

Реклама:

Дословно: "В вложении в электронное письмо находится IMG-файл (например, "Технический чертеж.img"), содержащий одноименный CHM-файл, открытие которого приведет к выполнению JavaScript-кода, который, в свою очередь, обеспечит загрузку и исполнение файла node.txt с помощью PowerShell.

Указанный файл содержит PowerShell-код, который осуществит декодирование, декомпрессию (Gzip) и исполнение DLL и EXE файлов. Файл EXE является вредоносной программой AgentTesla".

Темы: хакерыУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
хакеры
Спецслужбы РФ пытались проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ
Хакеры из КНДР взломали компьютеры российского производителя крылатых ракет
Хакеры из КНДР ограбили проукраинскую компанию в Эстонии: забрали десятки миллионов долларов
Последние новости
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции против, чтобы их заставляли раздавать повестки
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
Все новости...
Реклама: