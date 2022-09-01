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"Рабе, подножке, грязи Москвы": Данилов ответил спикеру Совфеда

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 сентября 2022, 14:41
Рабе, подножке, грязи Москвы: Данилов ответил спикеру Совфеда
Алексей Данилов. фото СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что российскому агрессору должно хватить только одного ресурса – для выплаты репараций Украине после победы нашей страны в войне.

Источник: Данилов в Twitter

Детали: Секретарь СНБО отреагировал на провокационное заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что у России "имеются ресурсы для того, чтобы завершить войну в Украине победой".

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Данилов советует россиянам экономить ресурсы для репараций Украины за уничтоженную инфраструктуру, захоронения российских солдат, которых ежедневно сотнями уничтожают ВСУ и для будущего процесса в Международном уголовном суде.

Прямая речь: "Валентине Матвиенко. "Рабе, подножке, грязи Москвы", человеку без чести, проклятому своей Родиной, стоит помнить: России должно хватить только одного ресурса – на выплаты репараций и контрибуций Украине, на массовые захоронения своих военных и на справедливость приговора Гаагского трибунала".

Темы: войнаДаниловрепарацииРосcия
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