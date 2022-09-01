СБУ разоблачила агитаторов за "Львовскую республику", работавших на боевиков Луганщины

Служба безопасности Украины прекратила деятельность агитаторов, которые призывали к созданию "Львовской народной республики" и распространяли пророссийские нарративы во Львовской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Злоумышленники пытались максимально широко разгонять фейковый и деструктивный контент через интернет-сообщества исключительно Львовского региона. Используя фейковые профили в соцсетях и на аффилированных сайтах, они оправдывали преступления РФ, распространяли пропагандистские материалы и пророссийские нарративы".

Детали: По информации спецслужбы, пропагандисты выполняли указания подконтрольного российским спецслужбам ведомства самопровозглашенной "ЛНР". Боевики отдаленно "наняли" ИТ-специалиста, который основал и вел антиукраинское сообщество "Львовская народная республика", а также наполнял антиукраинские информресурсы, которые определили для него его российские кураторы, в частности сайт "ВосходИнфо".

Ему сообщили о подозрении по 5 статьям:

ч.2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч.2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч.1 ст. 111 (государственная измена);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Другим пропагандистам готовят заочные подозрения.