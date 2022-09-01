Кулеба о визовых ограничениях ЕС для россиян: "Произошел важный перелом"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба положительно оценил решение совета министров иностранных дел ЕС 31 августа об изменении визовой политики в отношении граждан России.

Об этом Кулеба сказал в четверг на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Это решение нужно рассматривать в динамике. Утром, в начале дискуссии министров ЕС, базовое решение заключалось лишь в приостановлении действия соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам РФ. Но в результате непростых дискуссий… в результате обмена мнениями между министрами иностранных дел ЕС и мною была создана небольшая рабочая группа, которая существенно доработала это решение. В конце концов, вчера была достигнута политическая договоренность об изменениях в визовой политике ЕС в отношении России", - сказал Дмитрий Кулеба.

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Он отметил, что речь идет не только об остановке действия соглашения, но и о ряде других весомых шагов.

"В случае, если вчерашнее решение будет должным образом добросовестно имплементировано всеми государствами-членами ЕС, то это решение будет максимально приближено к тому, чего хотела Украина", - отметил министр.

По его словам, на встрече прошел также важный перелом в восприятии Евросоюзом российской агрессии.

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"Самый важный перелом, который произошел вчера, состоит в том, что аргумент о том, что это война Путина, а все остальные невиновны, остался в прошлом. Это очень важно. Потому что теперь, не имея этого барьера в восприятии российской агрессии, мы сможем принимать гораздо более мощные решения", - добавил Кулеба.

31 августа Евросоюз решил полностью остановить соглашение об упрощении визового режима с РФ.

Во вторник министры иностранных дел ЕС на заседании в Праге также поручили Еврокомиссии подумать, что делать с миллионами действующих виз россиян.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что остановка действия соглашения существенно уменьшит количество новых виз, которые россиянам выдают государства-члены ЕС, и будет предотвращать "визовый шопинг" россиян.

В МИД России назвали решение ЕС приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме "выстрелом себе в ногу" и пообещали не оставлять его без последствий.