Финляндия предоставит Украине дополнительную оборонную помощь на 8,3 млн евро

Финляндия решила предоставить Украине новую партию оборонной помощи.

Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, пишет "Европейская правда".

"Оборонительная борьба Украины продолжается, потребность помощи остается большой. Мы присылаем новый пакет оборонных материалов", - говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте минобороны Финляндии.

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Это уже восьмая партия военной помощи из Финляндии.

В заявлении не приводится описание техники или сроки ее доставки из соображений безопасности. В то же время представитель министерства обороны уточнил, что новый пакет оборонной помощи будет на общую стоимость 8,3 млн евро, пишет агентство Reuters.

В итоге общая стоимость оборонной помощи Финляндии в Украине с начала российского вторжения составит 92,3 млн евро.

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Как сообщалось, Украина и Дания во время визита главы МИД Еппе Кофода в Киев 1 сентября обсудили новые поставки вооружения.

Кроме того, накануне в Белом доме сообщили, что администрация президента Джо Байдена в скором времени объявит о дополнительной помощи безопасности для Украины.