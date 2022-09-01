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Литва предлагает разместить полицейские силы ООН на ЗАЭС на постоянной основе

"Европейская правда"Четверг, 1 сентября 2022, 19:43
ЗАЭС, фото Getty Images

Заместитель генерального комиссара полиции Литвы Арунас Паулаускас, возглавляющий делегацию страны на саммите глав правоохранительных органов ООН (UNCOPS), предложил разместить постоянные полицейские силы Организации на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение МИД Литвы.

"Литва выступает за создание долговременной миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС, где полиция ООН могла бы содействовать путем обеспечения ее физической безопасности", – пояснил Паулаускас.

Он добавил, что несмотря на удаленность войны в Украине для некоторых стран "ядерные инциденты не учитывают национальные границы".

"Российские военные контролируют и используют для военных целей одну из четырех атомных электростанций в Украине. Ядерный инцидент на ней будет представлять угрозу даже для самых отдаленных стран мира", - подчеркнул представитель Литвы.

Паулаускас добавил, что Литва готова активно участвовать в такой полицейской миссии ООН и направить своих правоохранителей.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

ВИДЕО ДНЯ

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии прибыли в четверг днем ​​на находящуюся под контролем российских военных Запорожскую атомную станцию. Позже часть инспекционной группы МАГАТЭ покинула ЗАЭС.

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Темы: ЛитваЗАЭСООН
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