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Шольц против полного отказа Германии от российского газа

"Европейская правда"Четверг, 1 сентября 2022, 22:40
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Берлин не может полностью отказаться от российского газа, даже несмотря на российское полномасштабное вторжение в Украину и ненадежность Москвы как поставщика.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

"Такое (отказ от газа из России) не делается самостоятельно, я не считаю, что это так ответственно", – заявил Шольц во время встречи с гражданами в городе Эссен (земля Северный Рейн-Вестфалия).

Он добавил, что Германия достаточно подготовлена ​​на случай полного отключения газа из России. "Даже если ситуация будет непростой, мы, скорее всего, пройдем зиму", – заверил глава федерального правительства.

Шольц объяснил, что в случае полного отказа от российского газа ситуация в Германии будет слишком сложной, но это не означает, что Берлин не должен искать альтернативные источники голубого топлива – например, сжиженный природный газ или поставки через юг Европы.

Так, в четверг Германия объявила, что зафрахтует дополнительный плавучий терминал для импорта сжиженного природного газа, кроме четырех, которые она уже установила, чтобы попытаться заменить газоснабжение из России.

Ранее министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил, что Берлин не может полагаться на поставки газа из России из-за газопровода "Северный поток" этой зимой.

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"Газпром" прекратил поставки в Европу из-за трубопровода "Северный поток" на три дня, начиная со среды. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций.

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Темы: ШольцГерманиягазРосcия
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