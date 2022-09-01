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Шольц против полного отказа Германии от российского газа

"Европейская правда"Четверг, 1 сентября 2022, 22:40
Шольц против полного отказа Германии от российского газа
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Берлин не может полностью отказаться от российского газа, даже несмотря на российское полномасштабное вторжение в Украину и ненадежность Москвы как поставщика.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

"Такое (отказ от газа из России) не делается самостоятельно, я не считаю, что это так ответственно", – заявил Шольц во время встречи с гражданами в городе Эссен (земля Северный Рейн-Вестфалия).

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Он добавил, что Германия достаточно подготовлена ​​на случай полного отключения газа из России. "Даже если ситуация будет непростой, мы, скорее всего, пройдем зиму", – заверил глава федерального правительства.

Шольц объяснил, что в случае полного отказа от российского газа ситуация в Германии будет слишком сложной, но это не означает, что Берлин не должен искать альтернативные источники голубого топлива – например, сжиженный природный газ или поставки через юг Европы.

Так, в четверг Германия объявила, что зафрахтует дополнительный плавучий терминал для импорта сжиженного природного газа, кроме четырех, которые она уже установила, чтобы попытаться заменить газоснабжение из России.

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Ранее министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил, что Берлин не может полагаться на поставки газа из России из-за газопровода "Северный поток" этой зимой.

"Газпром" прекратил поставки в Европу из-за трубопровода "Северный поток" на три дня, начиная со среды. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций.

Темы: ШольцГерманиягазРосcия
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