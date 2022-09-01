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Шмыгаль отложил подписание постановления о командировках мужчин – Гетманцев

Катерина ТищенкоЧетверг, 1 сентября 2022, 23:55
иллюстративное фото Pixabay

Нардеп от "Слуги народа", глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев заявил, что премьер Денис Шмыгаль отложил подписание постановления о командировках мужчин за границу.

Источник: Гетманцев в Telegram

Дословно: "На самом деле нет ничего удивительного в том, что премьер отложил подписание постановления о т.н. Е-Відрядженні, вызвавшем вал критики в обществе.

Инициаторы механизма выезда за границу военнообязанных предложили решение интуитивно, без надлежащих расчётов, что понятно не смогло убедить общество в его целесообразности".

Детали: Гетманцев добавил, что поддерживает позицию премьера.

"Понятно, что на седьмой месяц войны с командировками нужно что-то решать. Однако, очевидно и то, что пришла пора принимать взвешенные и просчитанные решения, вместо интуитивных", - отметил он.

Что предшествовало: Ранее Кабмин принял постановление, согласно которому с 1 сентября мужчин планировали выпускать в командировку за границу сроком на 7 дней при выполнении определенных условий.

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Сообщалось, что услуга будет доступна физическим лицам-предпринимателям, а также юрлицам. В командировку смогут отправиться подавшие налоговую отчетность, уплатившие единый социальный взнос и за семь дней до командировки внесшие 200 тыс. грн на счет Сбербанка. Также необходимо, чтобы средняя зарплата в компании составляла не менее 20 тыс. грн. При этом отправить в командировку предприятие может не больше 10% сотрудников.

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Темы: ШмыгальВерховная Радаграница
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