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Россия с 2014 года потратила более $300 млн для влияния на выборы за границей – CNN

Ольга ГлущенкоСреда, 14 сентября 2022, 01:15
Путин, фото: Getty Images

С 2014 года Россия тайно перечислила более 300 миллионов долларов иностранным политическим партиям во всем мире для влияния на выборы за границей.

Источник: CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Байдена и выводы разведывательного сообщества США (ІС)

Прямая речь: "При проверке ІС установило, что Россия тайно перечислила более 300 миллионов долларов и планировала тайно перечислить еще не менее сотни миллионов иностранным политическим партиям, официальным лицам и политикам в более чем двух десятках стран и на четырех континентах за этот период".

"Россия, вероятно, тайно перечислила дополнительные средства в тех случаях, которые остались не выявленными".

"По нашему мнению, один из самых эффективных способов противостоять российскому тайному влиянию – это разоблачить его".

Детали: По словам чиновника, Россия мотивирована "попыткой получить преимущества от конкретных политических партий и подорвать демократию во всех этих странах".

Чиновник отметил, что результаты проверки, которую предоставили официальные лица администрации Байдена в начале этого лета, были снижены, чтобы информация могла быть передана общественности и союзникам во всем мире.

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США поделились выводами, а также шагами, которые можно предпринять для противодействия этой угрозе, со странами, приглашенными на прошедший в декабре (прошлого года – ред.) саммит за демократию. США также тайно информируют пострадавшие страны.

"Разведывательное сообщество США частно информирует отдельные страны о скрытом финансировании Россией, нацеленном на их политическую среду. Мы сохраняем эти брифинги конфиденциальными, учитывая конфиденциальность данных, и чтобы дать этим странам возможность повысить честность выборов в частном порядке", – сказал чиновник.

Администрация Байдена надеется, что обнародование этой информации принесет ряд преимуществ, в частности: повышение осведомленности во всем мире об угрозе скрытого политического финансирования Россией, побуждение других стран обратиться к США с собственной информацией об операциях России и разъяснение, что скрытое политическое влияние России есть " глобальным явлением, требующим скоординированных действий", сказал чиновник.

Россия и поддерживаемые ею партии также "осведомляются", поскольку эта информация стала публичной.

"Проливая свет на скрытое политическое финансирование Россией и попытки России подорвать демократические процессы, мы сообщаем этим иностранным партиям и кандидатам, что, если они тайно принимают российские деньги, мы это разоблачим", - сказал чиновник.

Госсекретарь Энтони Блинкен в понедельник направил телеграмму в посольства всего мира, в которой подробно описывает результаты проверки, проведенной разведывательным сообществом.

Глобальное вмешательство России было задокументировано в некоторых случаях, в частности, в Боснии, Черногории и Албании. В телеграмме Блинкена говорится, что проверка разведывательного сообщества США включала российское вмешательство более чем в двух десятках стран.

Блинкен подробно описал методы вмешательства России, включая роскошные подарки, наличные деньги или криптовалюту, перемещение средств через подставные компании и аналитические центры, а также использование счетов и ресурсов российского посольства.

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Темы: СШАРосcиявиборы
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