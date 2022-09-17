Президент Эстонии: не стоит недооценивать исходящую из России угрозу

Президент Эстонии Алар Карис, выступая на церемонии открытия Военного комитета НАТО в Таллинне, заявил, что наиболее эффективной стратегией под углом зрения европейской безопасности и стабильности остается сдерживание России в экономическом, политическом и военном плане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"С военной стороны это означает надежная политика НАТО по сдерживанию, способность противостоять возможной агрессии России. Может быть, Россия и проигрывает войну, но было бы ошибкой недооценивать ту острую угрозу, которая все еще исходит оттуда", - отметил Карис.

Он подчеркнул, что война в Украине далека от завершения, но Запад должен поспособствовать его скорейшему разрешению, ибо "незавершенный или замороженный конфликт в Украине был бы подобен гноящейся ране в сердце Европы и еще много лет держал бы нас в конфронтации с Россией".

В своем выступлении президент Эстонии рассказал о возможных последствиях поражения России.

"Моя рекомендация – избегать политики в отношении России, основанной на страхе перед нестабильностью. Мы видели это раньше. И Горбачев, и Ельцин играли на страхе, что если они потеряют власть, то к рулю в России придут неприятные личности. К сожалению, это произошло и так. Давайте больше не попадаться в эту ловушку", – сказал Карис.

По его словам, задача НАТО состоит не в том, чтобы "спасти от позора Путина и остальное руководство России".

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"Они несут полную ответственность за совершенные ими преступления, за ошибки, допущенные ими при нападении на Украину, и более серьезные последствия для России, и с ними следует обращаться соответствующим образом", – подытожил эстонский президент.

Конференция Военного комитета НАТО началась в Таллинне в пятницу. В нем принимают участие командующие вооруженными силами союзников, обсуждающие вопросы стратегического развития Североатлантического союза. Впервые в мероприятии принимают участие представители Финляндии и Швеции.