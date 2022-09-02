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Корабль с кукурузой из Украины сел на мель и заблокировал движение Босфором

Анастасия КалатурПятница, 2 сентября 2022, 02:40
Корабль с кукурузой из Украины сел на мель и заблокировал движение Босфором
ФОТО: GETTY

Грузовое судно Lady Zehma, перевозившее более 3 тысяч тонн кукурузы из Украины, село на мель, приостановив судоходство в проливе Босфор.

Источник: губернаторство Стамбула, Стамбульский совместный координационный центр (JCC), контролирующий "зерновое" соглашение и включающий представителей ООН, России, Украины и Турции, в комментарии Reuters

Детали: Судно бросило якорь в бухте Бебек около 21:00. Отмечается, что у Lady Zehma отказал  руль. В связи с неисправностью на место происшествия были немедленно отправлены команды Главного управления береговой безопасности, спасательных буксиров и катеров и команды береговой охраны.

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В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее на этой неделе JCC сообщил, что Lady Zehma получила разрешение отправиться из Черноморска в Равенну, Италия, с 3 тысячами тонн кукурузы.

Темы: зерноТурция
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