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Тайвань впервые сбил дрон неподалеку от Китая

Анастасия КалатурПятница, 2 сентября 2022, 05:19
ФОТО: GETTY

Тайвань сбил неизвестный гражданский беспилотник над своим островом Шию, в нескольких километрах от материкового Китая.

Источник: CNN

Детали: Беспилотник был замечен над водами у Шию, небольшого острова в группе Цзиньмэн, который контролируется Тайванем и находится примерно в 4 километрах от берега Сямэнь, Китай.

Командование обороны Цзиньмэна, подразделение Министерства национальной обороны Тайваня, заявило, что беспилотник сбили после того, как предупредительные ракеты не смогли его отогнать.

Четыре дня подряд сообщалось о неизвестных беспилотниках в районе Цзиньмэн, но это первый случай, когда Тайвань  сбил дрон.

Напомним:

  • В конце августа военные Тайваня открыли огонь по дронам, которые без предупреждения трижды совершили пролеты в районах островов Дадан, Эрдан и Шию. После предупреждения сигнальными ракетами дроны улетели в сторону Китая. Позже еще один беспилотник вошел в воздушное пространство над закрытыми водами Эрдана. Только после запуска сигнальной ракеты дрон улетел.
  • Командование обороны Цзиньмэн заявило, что будет сбивать все беспилотные летательные аппараты КНР, которые "не прислушиваются к предупреждениям".

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Темы: ТайваньКитай
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