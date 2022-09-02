Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британская разведка указала на неэффективность военных учений РФ в контексте войны против Украины

"Европейская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 09:20

Британская разведка заявила, что российские военно-стратегические учения не смогли обеспечить способность армии РФ проводить широкомасштабные, сложные операции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Как отмечается, на юге Украины продолжаются ожесточенные бои, в том числе обстрелы в Энергодарском районе вблизи оккупированной Россией Запорожской АЭС.

Реклама:

Кроме того, несмотря на войну в Украине, 1 сентября российские военные начали ежегодные Совместные стратегические учения "Восток 22", ставшие кульминацией учебного года.

Россия публично заявляла, что в них примут участие 50 000 военных, однако вряд ли в этом году будет активно привлечено более 15 000 военнослужащих. Это около 20% сил, участвовавших в последних учениях "Восток" в 2018 году" - говорится в обзоре.

"Военные действия России в Украине показали, что российские военно-стратегические учения, такие как "Восток", не смогли поддерживать способность военных проводить широкомасштабные, сложные операции", - утверждает британская разведка.

ВИДЕО ДНЯ

В Минобороны Британии отмечают, что подобные мероприятия имеют строгий сценарий, не поощряют инициативу и направлены прежде всего на то, чтобы произвести впечатление на российских лидеров и международную аудиторию.

Как сообщалось, США проводили с Украиной "военные игры" перед контрнаступлением на юге.

Темы: РосcиявойнаразведкаВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Росcия
Правительство РФ планирует не позволить иностранным банкам легко уйти из страны
В Венгрии предлагают дать "гарантии безопасности" РФ и не брать Украину в НАТО
В Санкт-Петербурге горит нефтебаза
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: