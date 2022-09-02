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Британская разведка указала на неэффективность военных учений РФ в контексте войны против Украины

"Европейская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 09:20

Британская разведка заявила, что российские военно-стратегические учения не смогли обеспечить способность армии РФ проводить широкомасштабные, сложные операции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Как отмечается, на юге Украины продолжаются ожесточенные бои, в том числе обстрелы в Энергодарском районе вблизи оккупированной Россией Запорожской АЭС.

Кроме того, несмотря на войну в Украине, 1 сентября российские военные начали ежегодные Совместные стратегические учения "Восток 22", ставшие кульминацией учебного года.

Россия публично заявляла, что в них примут участие 50 000 военных, однако вряд ли в этом году будет активно привлечено более 15 000 военнослужащих. Это около 20% сил, участвовавших в последних учениях "Восток" в 2018 году" - говорится в обзоре.

"Военные действия России в Украине показали, что российские военно-стратегические учения, такие как "Восток", не смогли поддерживать способность военных проводить широкомасштабные, сложные операции", - утверждает британская разведка.

В Минобороны Британии отмечают, что подобные мероприятия имеют строгий сценарий, не поощряют инициативу и направлены прежде всего на то, чтобы произвести впечатление на российских лидеров и международную аудиторию.

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Как сообщалось, США проводили с Украиной "военные игры" перед контрнаступлением на юге.

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Темы: РосcиявойнаразведкаВеликобритания
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