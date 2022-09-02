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Шмыгаль призвал Германию и США к поставкам боевых танков Украине

"Европейская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 10:05

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль перед визитом в Германию призвал федеральное правительство поставлять украинским военным боевые танки для отражения российской агрессии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"Нам нужно изменение философии поставок вооружений. Под этим я имею в виду: современные боевые танки также должны быть поставлены", – сказал Шмыгаль.

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"Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки "Абрамс", а Германия – "Леопард-2". Это те современные танки, которые нужны Украине на поле боя", – заявил он.

В субботу Шмыгаля ждут в Берлине. В воскресенье его примет канцлер Олаф Шольц в своей канцелярии. Премьер – самый высокопоставленный украинский политик, посетивший Берлин с начала российской захватнической войны.

После первоначальных колебаний Германия за последние месяцы поставила в Украину ряд тяжелых вооружений: десять тяжелых артиллерийских установок типа Panzerhaubitze 2000, 15 зенитных установок, три реактивных системы залпового огня и три бронированных эвакуационных машин.

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"Германия добилась огромного прогресса в вопросе поддержки Украины оружием", – сказал Шмыгаль. По его словам, сначала поставляли только средства защиты или шлемы, а сегодня – самое современное оружие.

"Но, конечно, мы хотим получить больше оружия и оборудования как можно скорее", – заявил он.

Прямые поставки современных боевых танков и БМП для Шольца по-прежнему остаются табу. Ни одна страна НАТО до сих пор не передала Украине такие системы вооружения.

Ранее в правящей коалиции Германии выступили за прямые поставки танков Украине.

Украина уже несколько месяцев пытается получить боевые танки западного образца, однако пока не получила согласия от государств-партнеров.

Темы: ШмыгальГерманияоружие
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