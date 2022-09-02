Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Босфоре сняли с мели судно с украинским зерном, из-за которого останавливали движение в проливе

"Европейская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 10:35

Грузовое судно, перевозившее 3307 тонн кукурузы из Украины, отбуксировали на якорную стоянку в Стамбуле в пятницу после того, как оно ненадолго село на мель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Турецкая государственная телерадиокомпания TRT Haber сообщила, что движение в проливе Босфор было возобновлено после того, как его остановили из-за 173-метрового корабля Lady Zehma, который сел на мель в связи с неисправностью руля.

Судоходное агентство Tribeca сообщило, что буксирно-спасательная операция Lady Zehma началась поздно в четверг, а судно бросило якорь в районе южной стоянки Босфора в ночь на пятницу.

Как сообщили в офисе губернатора Стамбула, в результате инцидента никто не пострадал. По данным очевидцев и Refinitiv Eikon, при посадке на мель носовая часть судна была примерно в 150 метрах от берега в оживленном районе Бебек.

В Стамбульском совместном координационном центре (JCC), контролирующем соглашение и включающем представителей ООН, России, Украины и Турции, Reuters сообщили, что судно "застряло на мели во время прохождения пролива", и турецкая сторона провела экстренную операцию.

Ранее на этой неделе JCC сообщила, что Lady Zehma получила разрешение отправиться из украинского порта Черноморск в итальянскую Равенну с 3000 тонн кукурузы.

ВИДЕО ДНЯ

По состоянию на среду в рамках соглашения с Украиной было экспортировано около 1,55 миллиона тонн зерна и прочего продовольствия, а также совершено 139 входящих и выходных рейсов.

Подобные инциденты редко происходят в живописном проливе Босфор, который разделяет самый большой город Турции и соединяет Черное море с Мраморным, а затем со Средиземным.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: зернотранспортТурцияЧерное море
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский снова собрал ставку главнокомандующего: Мы все увидим решения

Еврокомиссия: "Газпром" лжет о поломке на "Северном потоке"

Байден просит Конгресс одобрить выделение еще $11,7 млрд Украине

Россия полностью остановила поставки газа по "Северному потоку" из-за "неисправности"

В России отреагировали на роспуск Зеленским ТКГ: "Поставил крест" на переговорах

Первые результаты: САП и НАБУ объявили 8 подозрений за 13 млрд убытков "Укрнафты"

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

зерно
Корабль с кукурузой из Украины сел на мель и заблокировал движение Босфором
Из украинских портов вышли еще три судна с 40 тысячами тонн зерна
Из портов Одесской области вышли еще шесть судов с украинским зерном
Последние новости
23:53
Во Франции стремятся к началу зимы запустить все ядерные реакторы
23:43
Кабмин хочет взыскать активы экс-главы МВД времен Януковича
23:24
Глава регулятора Германии – о неисправности "Северного потока": теперь все зависит от каждого
23:07
Минюст теперь будет проверять репутацию покупателей СМИ
23:06
фотоВ Польшу прибыл американский бомбардировщик B-52
22:58
Пожар, начавшийся в Сумской области из-за обстрелов, зацепил Россию – Живицкий
22:45
Президент и министр обороны Латвии призвали НАТО предоставить Украине танки и самолеты
22:44
Минобороны РФ предлагает раздавать землю в Крыму за "заслуги" на войне в Украине
22:36
Минсоцполитики хочет облегчить назначение субсидий на коммуналку для ВПЛ
22:35
Оккупанты застрелили двоих детей, жену и родителей: история трагедии 28-летнего полицейского из Херсона
Все новости...