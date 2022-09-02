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В Босфоре сняли с мели судно с украинским зерном, из-за которого останавливали движение в проливе

"Европейская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 10:35

Грузовое судно, перевозившее 3307 тонн кукурузы из Украины, отбуксировали на якорную стоянку в Стамбуле в пятницу после того, как оно ненадолго село на мель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Турецкая государственная телерадиокомпания TRT Haber сообщила, что движение в проливе Босфор было возобновлено после того, как его остановили из-за 173-метрового корабля Lady Zehma, который сел на мель в связи с неисправностью руля.

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Судоходное агентство Tribeca сообщило, что буксирно-спасательная операция Lady Zehma началась поздно в четверг, а судно бросило якорь в районе южной стоянки Босфора в ночь на пятницу.

Как сообщили в офисе губернатора Стамбула, в результате инцидента никто не пострадал. По данным очевидцев и Refinitiv Eikon, при посадке на мель носовая часть судна была примерно в 150 метрах от берега в оживленном районе Бебек.

В Стамбульском совместном координационном центре (JCC), контролирующем соглашение и включающем представителей ООН, России, Украины и Турции, Reuters сообщили, что судно "застряло на мели во время прохождения пролива", и турецкая сторона провела экстренную операцию.

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Ранее на этой неделе JCC сообщила, что Lady Zehma получила разрешение отправиться из украинского порта Черноморск в итальянскую Равенну с 3000 тонн кукурузы.

По состоянию на среду в рамках соглашения с Украиной было экспортировано около 1,55 миллиона тонн зерна и прочего продовольствия, а также совершено 139 входящих и выходных рейсов.

Подобные инциденты редко происходят в живописном проливе Босфор, который разделяет самый большой город Турции и соединяет Черное море с Мраморным, а затем со Средиземным.

Темы: зернотранспортТурцияЧерное море
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