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"Бавовнятко" посетило Кременную – Гайдай

"Украинская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 12:04
Кременная на Луганщине, скрин с карты

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что недавно в оккупированном россиянами городе Кременная в Луганской области была "бавовна", однако не уточнил деталей.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь: "На днях "бавовнятко" посетило и Кременную – о количестве орков на концерте у кобзона скоро будет сообщено. Не будет покоя оккупантам: базы уничтожаются, склады уничтожаются, командные пункты и казармы уничтожаются.

Детали: Отличная работа наших защитников и партизан в очередной раз откладывает планы россиян, как добавил глава ОВА. В частности, по его мнению, "бавовна" заставляет россиян изменить планы относительно "референдумов" на временно оккупированных территориях – в ближайшее время их не будет. 

Обновлено в 13:25: Гайдай намекнул, что в городе Кременная в третий раз ударили по оккупантам: "люди говорят, что Кременная в третий раз. Как "пороблено" этой русне…"

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Темы: Луганская областьвзрыввойна
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