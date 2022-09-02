После взрывов Россия перенесла из Крыма чемпионат по картингу, где участвует внук Путина

Путин внук на переднем плане в желтом шлеме с двуглавым орлом. Фото business-gazeta.ru

После взрывов в Крыму финальный этап чемпионата России по картингу, в котором должен участвовать внук президента России Владимира Путина, перенесли из Евпатории в Грозный.

Источник: "Настоящее время"

Детали: Финальный этап чемпионата России по картингу собирались провести в Евпатории 9-11 сентября. Однако после взрывов на военном аэродроме Саки, расположенном примерно в 20 километрах от Евпатории, соревнования перенесли в столицу Чечни.

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По данным издания, в чемпионате по картингу в классе "мини" участвует 10-летний внук Путина Роман Фаассен.

Фаассен – сын старшей дочери президента РФ Марии Воронцовой от первого брака с гражданином Нидерландов Йорритом Фаассеном.

Внук Путина принимал участие в пяти из шести прошедших этапов чемпионата. Его лучший результат – 14 место из 22 по итогам гонки, которая состоялась в Рязани 25 июля. В общем зачете чемпионата он занимает 28-е место с двумя очками, у текущего лидера, 11-летнего москвича Марка Зайцева, 300 очков.

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Фаассен представляет в соревнованиях Москву – сбоку на автомобиле рядом с фамилией у него размещен флаг России, а на ремне у гонщика ­– флаги РФ и Нидерландов. Гоночный шлем раскрашен в желто-оранжевые цвета, с серебряным двуглавым орлом сверху.

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