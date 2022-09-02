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Жена выспрашивала у своего мужа-военного позиции ВСУ и передавала оккупантам - СБУ

"Украинская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 12:47
Жена выспрашивала у своего мужа-военного позиции ВСУ и передавала оккупантам - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила информаторку, предоставлявшую российским спецслужбам данные о расположении военных объектов и техники Вооруженных сил Украины вдоль линии фронта вблизи Донецкой и Запорожской областей.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Следствием установлено, что предательница – 31-летняя жительница Днепропетровской области, начавшая работу на врага в мае этого года.

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Она пошла на такой шаг несмотря на то, что состоит в браке с военнослужащим ВСУ и у них есть совместный сын. Ее муж, будучи на восточном фронте, регулярно перечислял деньги на содержание ребенка.

Злоумышленница использовала своего мужа "в темную": расспрашивала данные о расположении его воинской части и других группировок ВСУ на передовых позициях".

По имеющейся информации, полученные точки дислокации украинских подразделений она передавала через мессенджеры военной разведке РФ, где их использовали для нанесения артиллерийских, минометных и авиа ударов".

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Детали: Указывается, что военнослужащий России, с которым она контактировала, пообещал ей российское гражданство и высокий уровень жизни, если бы захватчикам удалось захватить регион.

Женщине сообщили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), а суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: СБУвойнаармия
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