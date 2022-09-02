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В польские школы пошли учиться 185 тысяч украинских детей

"Европейская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 13:55

Новый учебный год в школах Польши начали 185 тысяч детей, бежавших от войны в Украине.

Об этом заявил министр образования Польши Пшемыслав Чарнек в эфире RMF FM, сообщает "Европейская правда".

По оценкам, в Польше проживает около 700-800 тысяч детей из Украины школьного возраста.

Подавляющее большинство из них начали обучение в начальных школах, более 40 тысяч - в детсадах и несколько тысяч в гимназиях, техникумах и ремесленных школах.

"185 тысяч", - сказал Чарнек, отвечая на вопрос, сколько именно украинских детей пошли в польские школы, и добавил, что это на 7 тысяч меньше, чем 24 июня, когда закончился 2021/2022 учебный год.

По словам министра, большое количество находящихся в Польше украинских учеников учатся дистанционно.

"Дистанционное обучение в Украине будет продолжаться и большинство этих детей, безусловно, будут на дистанционном обучении в Украине", – сказал глава Минобразования Польши. "Остальные дети учатся дистанционно либо возвращаются в Украину, либо находятся в другой стране", - сказал он.

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Чарнек также сообщил, что органы местного самоуправления получили 900 миллионов злотых в поддержку украинских детей в польских школах до июня.

Как сообщалось, в чешские школы 1 сентября пошли до 60 тысяч детей украинских военных беженцев.

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Темы: Польшабеженцыобразование
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