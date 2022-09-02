В Москве ФСБ ищет выходцев из Украины для обвинения в "терактах" – разведка
В Москве сотрудники ФСБ ищут тех, кто против войны, особенно выходцев из Украины, чтобы обвинить их в "терактах" в России.
Источник: главное управление разведки
Дословно: "В Москве усиливается кампания по поиску граждан РФ, негативно относящихся к войне против Украины.
Особое внимание уделяется бывшим гражданам Украины и украинцам по происхождению".
Детали: В частности, в городе проводится поквартирный обход группами людей, одетых в гражданское, представляемым сотрудникам ФСБ.
У людей выясняют, живут ли где-то поблизости украинцы или кто-то не сдает украинцам в аренду жилье.
Также выясняют отношение граждан к так называемой "СВО".
В разведке отмечают, что одна из целей указанных действий – недопущение формирования и распространения в Москве негативного отношения к войне и выявление людей, которые могут повлиять на формирование независимого общественного мнения по отношению к ней.
Эта кампания должна сформировать негативный образ украинцев – террористов и радикалов.
В ГУР отмечают, что в дальнейшем именно эти люди могут быть обвинены в терактах, организованных российскими спецслужбами в России.