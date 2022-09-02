В Москве ФСБ ищет выходцев из Украины для обвинения в "терактах" – разведка

В Москве сотрудники ФСБ ищут тех, кто против войны, особенно выходцев из Украины, чтобы обвинить их в "терактах" в России.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "В Москве усиливается кампания по поиску граждан РФ, негативно относящихся к войне против Украины.

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Особое внимание уделяется бывшим гражданам Украины и украинцам по происхождению".

Детали: В частности, в городе проводится поквартирный обход группами людей, одетых в гражданское, представляемым сотрудникам ФСБ.

У людей выясняют, живут ли где-то поблизости украинцы или кто-то не сдает украинцам в аренду жилье.

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Также выясняют отношение граждан к так называемой "СВО".

В разведке отмечают, что одна из целей указанных действий – недопущение формирования и распространения в Москве негативного отношения к войне и выявление людей, которые могут повлиять на формирование независимого общественного мнения по отношению к ней.

Эта кампания должна сформировать негативный образ украинцев – террористов и радикалов.

В ГУР отмечают, что в дальнейшем именно эти люди могут быть обвинены в терактах, организованных российскими спецслужбами в России.