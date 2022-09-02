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Обмен пленными: в Украину вернулись 14 военных

Станислав ПогориловПятница, 2 сентября 2022, 14:50
14 возвращенных бойцов, которые были в плену с мая, фото: Volodymyr Zolkin

Украина провела очередной обмен пленными в Донецкой области, возвратив 14 военных.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram

Дословно: "Домой вернулись 14 украинских защитников. Среди них десять из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо – из 30 ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года".

Сообщается, что среди тех, кого обменяли, – офицер и военный медик.

Предистория:

  • Между Украиной и Россией состоялось несколько этапов обмена военнопленными со времени полномасштабного вторжения РФ. Происходили обмены и раньше на фоне боевых действий на востоке Украины и оккупации Крыма.
  • Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук передала полномочия по обмену военнопленных Главному управлению разведки Минобороны и Службе безопасности Украины.
  • Точное количество военнопленных ни с украинской, ни с российской стороны неизвестно.

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Темы: войнапленныеУкраинаРосcия
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