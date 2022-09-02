Обмен пленными: в Украину вернулись 14 военных

14 возвращенных бойцов, которые были в плену с мая, фото: Volodymyr Zolkin

Украина провела очередной обмен пленными в Донецкой области, возвратив 14 военных.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram

Дословно: "Домой вернулись 14 украинских защитников. Среди них десять из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо – из 30 ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года".

Сообщается, что среди тех, кого обменяли, – офицер и военный медик.

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