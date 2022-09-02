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В Херсоне третий раз за сутки раздаются взрывы

Алена МазуренкоПятница, 2 сентября 2022, 17:08
ДЫМ В ХЕРСОНЕ, ФОТО - СУСПІЛЬНЕ

В оккупированном россиянами Херсоне третий раз за 2 сентября жители сообщают о звуках взрывов.

Источник: "Суспільне"

Детали: По состоянию на 16.34 стало известно, что в оккупированном Херсоне снова слышны взрывы.

До этого в регионе объявляли воздушную тревогу.

Утром 2 сентября российские пропагандисты и местные телеграмм-каналы сообщали о по меньшей мере шести взрывах в оккупированном россиянами Херсоне, около полудня жители также слышали звуки взрывов.

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Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Жители города сообщали о взрывах 31 августа. В ночь на 1 сентября Вооруженные силы Украины на Херсонщине помешали оккупантам строить новую понтонную переправу вблизи Дарьевки, а также нанесли новые удары по Каховскому мосту.
  • 30-31 августа украинские военные закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами.

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Темы: Херсонобстрелоккупациявзрыв
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