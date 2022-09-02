В Херсоне третий раз за сутки раздаются взрывы
Пятница, 2 сентября 2022, 17:08
В оккупированном россиянами Херсоне третий раз за 2 сентября жители сообщают о звуках взрывов.
Источник: "Суспільне"
Детали: По состоянию на 16.34 стало известно, что в оккупированном Херсоне снова слышны взрывы.
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До этого в регионе объявляли воздушную тревогу.
Утром 2 сентября российские пропагандисты и местные телеграмм-каналы сообщали о по меньшей мере шести взрывах в оккупированном россиянами Херсоне, около полудня жители также слышали звуки взрывов.
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Напомним:
- Жители города сообщали о взрывах 31 августа. В ночь на 1 сентября Вооруженные силы Украины на Херсонщине помешали оккупантам строить новую понтонную переправу вблизи Дарьевки, а также нанесли новые удары по Каховскому мосту.
- 30-31 августа украинские военные закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами.