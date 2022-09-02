Украина ввела санкции против "гида" ЗАЭС, который лгал миссии МАГАТЭ

В новый санкционный список, который Кабмин утвердил 2 сентября, включили советника гендиректора "Росатома" Рената Карчаа, который проводил "экскурсию" миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, дезинформируя их.

Источник: министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня – гид на станции, а завтра – имеешь санкции. Вчера весь мир наблюдал, как он проводит экскурсию для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, дезинформируя на каждом шагу. А сегодня он уже – подсанкционное лицо, которому теперь никто не пожмет руку".

Детали: Кроме советника директора, в санкционном списке есть более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией "Росатом".

Что было раньше: Кабинет министров на своем заседании одобрил новый пакет санкций, касающийся 99 физических и 178 юридических лиц, включая дочерей президента РФ Владимира Путина.

Предыстория:

Украинский "Энергоатом" сообщил, что российские оккупанты врут, манипулируют и искажают реальное положение дел на Запорожской АЭС, а также распространяют лишь выгодную им информацию о визите миссии МАГАТЭ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на договоренности с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, миссия МАГАТЭ попала на Запорожскую АЭС без журналистов, там были только пропагандисты из России.