Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина ввела санкции против "гида" ЗАЭС, который лгал миссии МАГАТЭ

"Украинская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 17:07
Ренат Карчаа, фото с фейсбука Германа Галущенко

В новый санкционный список, который Кабмин утвердил 2 сентября, включили советника гендиректора "Росатома" Рената Карчаа, который проводил "экскурсию" миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, дезинформируя их.

Источник: министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня – гид на станции, а завтра – имеешь санкции. Вчера весь мир наблюдал, как он проводит экскурсию для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, дезинформируя на каждом шагу. А сегодня он уже – подсанкционное лицо, которому теперь никто не пожмет руку".

Детали: Кроме советника директора, в санкционном списке есть более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией "Росатом".

Что было раньше: Кабинет министров на своем заседании одобрил новый пакет санкций, касающийся 99 физических и 178 юридических лиц, включая дочерей президента РФ Владимира Путина.

Предыстория:

  • Украинский "Энергоатом" сообщил, что российские оккупанты врут, манипулируют и искажают реальное положение дел на Запорожской АЭС, а также распространяют лишь выгодную им информацию о визите миссии МАГАТЭ.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на договоренности с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, миссия МАГАТЭ попала на Запорожскую АЭС без журналистов, там были только пропагандисты из России.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: МАГАТЭЗАЭСсанкцииРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Россияне усилили пропаганду о контрнаступлении на Херсонщине, пытаясь затмить реальность

СМИ: РФ запросила у США полсотни виз для Лаврова и его делегации, но ни одной еще не получила

Зеленский снова собрал ставку главнокомандующего: Мы все увидим решения

Еврокомиссия: "Газпром" лжет о поломке на "Северном потоке"

Байден просит Конгресс одобрить выделение еще $11,7 млрд Украине

Россия полностью остановила поставки газа по "Северному потоку" из-за "неисправности"

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

МАГАТЭ
Целостность ЗАЭС нарушали несколько раз – Гросси
Россияне врут и препятствуют миссии МАГАТЭ на ЗАЭС – Энергоатом
Россияне не пустили на ЗАЭС журналистов вместе с МАГАТЭ – Зеленский
Последние новости
08:00
Легкоатлетка Магучих выиграла этап "Бриллиантовой лиги" и повторила рекорд Украины
07:44
Пентагон основал "команду тигров", чтобы ускорить продажу оружия союзникам — WSJ
07:22
ISW: Россияне усилили пропаганду о контрнаступлении на Херсонщине, пытаясь затмить реальность
06:39
Сводка Генштаба: ВСУ уничтожили живую силу россиян на Запорожском направлении
05:40
Россияне выпустили ракету по Харькову, прилетело у школы
04:41
СМИ: РФ запросила у США полсотни виз для Лаврова и его делегации, но ни одной еще не получила
03:55
Белый дом: Россия использует энергетику как оружие против Европы
03:00
Звуки взрывов в Днепре были работой ПВО — командование
02:21
ОК "Юг": ВСУ захватили в плен трех россиян и ударили по переправе
01:40
В имении Трампа обнаружили более 11 тысяч правительственных записей
Все новости...