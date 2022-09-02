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В РФ пугают США, что они вот-вот станут стороной конфликта и будут "последствия"

"Украинская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 17:14
Фото: РИА Новости

В Российском министерстве иностранных дел заявили, что США отделяет "тончайшая грань" от того, чтобы стать стороной конфликта в войне против Украины.

Источник: российское агентство "РИА Новости", приводящее слова заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова

Прямая речь: "Мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут наступить, когда США, осуществляя эту накачку и вовлекаясь в другие формы прямой поддержки Киева, по сути дела, ставит себя в положение близкое к тому, что можно назвать стороной конфликта.

Тончайшая грань, которая отделяет США от превращения в сторону конфликта, она не должна служить какой-то иллюзией для оголтелых антироссийски настроенных сил, что, переступив нее, все останется как есть".

Детали: Рябков также повторил, что Россия способна применить ядерное оружие, если существование страны будет поставлено под угрозу, поскольку "это прописано в российской военной доктрине".

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Темы: РосcияУкраинавойнаСША
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