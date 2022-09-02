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Эстонская разведка: До весны война в Украине будет статичной

"Европейская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 17:42

Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг считает, что до весны война в Украине будет оставаться в статичном виде.

Об этом он сказал в пятницу на брифинге в минобороны Эстонии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Как я уже говорил на прошлой неделе, до окончания активных боевых действий осталось 7-9 недель - в зависимости от того, когда испортится погода. Затем до весны мы будем иметь дело со статической войной, которую мы сейчас наблюдаем в Донецкой и Луганской областях", - сказал Гросберг.

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Маловероятно, что за это время удастся освободить всю территорию Украины, добавил Гросберг.

По его словам, добиться такого большого успеха за столь короткое время будет очень сложно.

Гросберг также прокомментировал интенсивные наступления украинских сил в Херсонской области.

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"Я бы не стал классифицировать это как массированное наступление. Но с начала апреля Украина смогла добиться успехов в Херсонской области", - сказал он.

По словам Гросберга, выход украинских войск к Днепру устранит опасность того, что российские войска попытаются продвинуться в направлении Одессы.

При этом, по его словам, как российским частям будет сложно переправиться через Днепр, так же это будет сложно сделать и украинским войскам.

По словам Гросберга, для успешного наступления требуется трехкратное преимущество сил.

Кроме того, Россия выстроила многочисленные оборонительные сооружения в Херсонской области, а украинские силы смогли прорвать только первую линию, сказал он.

В то же время успехи Украины в Херсонской области и все более интенсивное наступление снизят возможности оккупационных властей провести там "референдум", считает Гросберг.

Напомним, 29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.

Как сообщалось, Белый дом видел сообщение о том, что Украина начала контрнаступление против российских войск на юге, но не хочет комментировать конкретные украинские военные операции.

Темы: войнаЭстонияразведкаУкраина
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